Випуск новин за 17:00: Обстріл Авдіївки. Нова федерація

У випуску новин 26 лютого за 17:00 – бойовики не припиняють обстрілювати Авдіївку, міни прилітають у житлові квартали.

Також у випуску: Ангелу Меркель знову висунули кандидатом на посаду канцлера Німеччини. Федерація на базі Європейського Союзу. Нідерланди оприлюднять додаткову інформацію щодо Боїнга, який проросійські бойовики збили над Донбасом.

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