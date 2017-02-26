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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Випуск новин за 17:00: Обстріл Авдіївки. Нова федерація

Випуск новин 19:09, сьогодні 84 Читать новость на русском

У випуску новин 26 лютого за 17:00 – бойовики не припиняють обстрілювати Авдіївку, міни прилітають у житлові квартали.

Також у випуску:

Ангелу Меркель знову висунули кандидатом на посаду канцлера Німеччини.

Федерація на базі Європейського Союзу.

Нідерланди оприлюднять додаткову інформацію щодо Боїнга, який проросійські бойовики збили над Донбасом.

Теги: Випуск новин Авдіївка Євросоюз Ангела Меркель
Джерело: 24 Канал
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