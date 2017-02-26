Випуск новин за 17:00: Обстріл Авдіївки. Нова федерація
Випуск новин 19:09, сьогодні 84 Читать новость на русском
У випуску новин 26 лютого за 17:00 – бойовики не припиняють обстрілювати Авдіївку, міни прилітають у житлові квартали.
Також у випуску:
Ангелу Меркель знову висунули кандидатом на посаду канцлера Німеччини.
Федерація на базі Європейського Союзу.
Нідерланди оприлюднять додаткову інформацію щодо Боїнга, який проросійські бойовики збили над Донбасом.
Джерело: 24 Канал
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