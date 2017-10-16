Випуск новин за 17:00: Падіння космічної станції. Потужний ураган в Ірландії

У випуску новин за 16 жовтня станом на 17:00 – китайська космічна станція "Небесний палац" падає на Землю. Ірландію вразив потужний ураган "Офелія", жертвою стихії вже стала одна людина.

Також у випуску: Слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.



У Києві відбулась міжнародна акція з нагоди дня боротьби з торгівлею людьми.



Кількість загиблих у теракті у Сомалі зросла до 276 осіб, ще понад 300 осіб отримали поранення.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter