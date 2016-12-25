Випуск новин за 17:00: Пожежа у Києві. Християни західного обряду святкують Різдво

У випуску новин 25 грудня станом на 17:00 – Через масштабну пожежу на складах з секонд-хендом у столиці загинула жінка. Як минає свято у різних країнах світу.

Також у випуску: Російський військовий літак розбився через технічну несправність. В Ізраїлі вибухнув нафтопереробний завод. Швидкісний потяг Інтерсіті + здійснив перший рейс із Києва до Польщі. Ізраїль скасував візит Гройсмана через голосування в ООН. На Львівщині поховали двох героїв України.

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