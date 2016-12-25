Випуск новин за 17:00: Пожежа у Києві. Християни західного обряду святкують Різдво
Випуск новин 17:59, сьогодні 74 Читать новость на русском
У випуску новин 25 грудня станом на 17:00 – Через масштабну пожежу на складах з секонд-хендом у столиці загинула жінка. Як минає свято у різних країнах світу.
Також у випуску:
Російський військовий літак розбився через технічну несправність.
В Ізраїлі вибухнув нафтопереробний завод.
Швидкісний потяг Інтерсіті + здійснив перший рейс із Києва до Польщі.
Ізраїль скасував візит Гройсмана через голосування в ООН.
На Львівщині поховали двох героїв України.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Кравчук і Горбачов посперечалися, хто ж розвалив Радянський Союз23 серпня , 13:00 7
У соцмережах підтримали артистів студії "Квартал 95"12 вересня , 15:03 6
Повернулася з пекла, – Савченко розповіла про поїздку у Росію27 жовтня , 20:34 1
Коментарі