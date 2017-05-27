Випуск новин за 17:00: Ситуація в зоні АТО. Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.
Випуск новин 17:45, сьогодні 20 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Читай найголовніші новини світу у Viber Що це таке?
24 канал тепер у Viber. Підписуйся на наш паблік-акаунт! Що це таке?
Оперативно про найголовніше – чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Усі новини завжди під рукою. Чат 24 каналу у Viber Що це таке?
Зручна доставка новин у Viber Що це таке?
Читай новини від 24 каналу у Viber Що це таке?
Лаконічно та оперативно – новини 24 каналу у Viber Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
У випуску новин 27 травня станом на 17:00 – Двоє українських вояків поранено в результаті обстрілів в зоні АТО. В Києві до Дня місто пройшов Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.
Також у випуску:
На Сицилії триває саміт країн "Великої сімки".
У США помер Збігнєв Бжезінський. Один із головних ідеологів зовнішньої політики США.
У школах Черкащини запроваджують інноваційні технології.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Зіткнення потягів на Хмельниччині: з'явилися фото аварії з дронусьогодні, 17:02
-
Як виглядає стихійна торгівля в Сімферополі після знесення офіційного ринку окупантами: фотосьогодні, 16:22
-
Як "Океан Ельзи" за незаконне використання свого імені змусив ресторан годувати учасників АТО безкоштовносьогодні, 15:21
Коментарі
Порошенко показав відео з новими танками-красенями для української армії20 травня , 10:35
Ще одну російську акторку не пустили в Україну3 квітня , 03:31
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32