18:14
27 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
22:07, 26 травня
Вєсті.UA. Віденський бал Фірташа. Фентезі від українців
Вєсті.UA
19:36, 26 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, 26 травня
Випуск новин за 17:00: Ситуація в зоні АТО. Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.
Випуск новин
17:45, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Випуск новин за 17:00: Ситуація в зоні АТО. Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.

Випуск новин 17:45, сьогодні 20 Читать новость на русском

У випуску новин 27 травня станом на 17:00 – Двоє українських вояків поранено в результаті обстрілів в зоні АТО. В Києві до Дня місто пройшов Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.

Також у випуску:

На Сицилії триває саміт країн "Великої сімки".

У США помер Збігнєв Бжезінський. Один із головних ідеологів зовнішньої політики США.

У школах Черкащини запроваджують інноваційні технології.

Теги: Київ АТО Випуск новин Велика сімка США
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
сьогодні, 16:11 Крим ми повернемо. Це означає, що нас не цікавитиме позиція Росії з цього питання
Богдан Яременко 1428
Виталий Портников:
сьогодні, 12:03 Виталий Портников: "Украина продолжает разочаровывать Россию"
Блог Медіа 3404
Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
сьогодні, 11:00 Филиппинский друг Путина, который сравнивает себя с Гитлером
Іван Яковина 800
5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
сьогодні, 10:04 5 фактів про Київ, які здивують навіть корінних киян
Настя Сукач 5302
Про провальне прокурорство Луценка
сьогодні, 09:00 Про провальне прокурорство Луценка
Дмитро Гнап 1280
Порошенко показав відео з новими танками-красенями для української армії
 20 травня , 10:35
Ще одну російську акторку не пустили в Україну
 3 квітня , 03:31
Студентів і бюджетників автобусами звозять на похорон "Гіві": з'явилось фото
 10 лютого , 13:41
Підсумковий випуск новини за 21:00: В зоні АТО зникли українські розвідники
 11 лютого , 22:06
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві
 29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"
19 лютого , 22:32
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук