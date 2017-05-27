Випуск новин за 17:00: Ситуація в зоні АТО. Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.

У випуску новин 27 травня станом на 17:00 – Двоє українських вояків поранено в результаті обстрілів в зоні АТО. В Києві до Дня місто пройшов Перший Всеукраїнський жіночий мотопробіг.

Також у випуску: На Сицилії триває саміт країн "Великої сімки". У США помер Збігнєв Бжезінський. Один із головних ідеологів зовнішньої політики США. У школах Черкащини запроваджують інноваційні технології.

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