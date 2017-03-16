Випуск новин за 17:00: Суд над волонтером. Рідкісна рослина у Карпатах
Випуск новин 17:55, сьогодні 37 Читать новость на русском
У випуску новин 16 березня станом на 17:00 – мешканця прифронтового селища Леоніда Щербакова, який допомагав українським бійцям, звинуватили у незаконному зберіганні зброї. На Закарпатті зацвів червонокнижний шафран.
Також у випуску:
Україна заборонила виводити кошти 5 російським банкам.
Європарламент звернувся до Росії з вимогою звільнити 31 українця.
Слідчі НАБУ провели обшук у Запорізькій ОДА.
У Харкові мертві господарі "продали" квартиру.
Джерело: 24 Канал
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