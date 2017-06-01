Випуск новин за 17:00: Виплати "Газпрому". Звернення бійців

У випуску новин 1 червня станом на 17:00 – Україна стягнула перші виплати з російського "Газпрому". Українські бійці, котрі на передовій захищають Україну, записали звернення до власних дітей.

Також у випуску: Бійців добровольчих батальйонів прирівняли до учасників АТО. СБУ спільно з прокуратурою Криму викрили у столиці інтернет-провайдера, який працював на користь Росії. Із блаженнішим Любомиром Гузаром українці прощатимуться протягом 4 днів. У лікарні в Дніпрі помер боєць АТО, якого ранили два дні тому.

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