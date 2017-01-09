Випуск новин за 17:00: Зниклі бійці АТО. Скільки переселенців отримували незаконні виплати

У випуску новин 9 січня за 17:00 годину – речник АТО повідомив, що про зниклих ще в неділю бійців в зоні АТО досі немає жодної інформації.

Також у випуску: Вибух в Сумах: одна людина в реанімації, ще двох госпіталізували. Через негоду в Україні у ДТП загинули вісім людей, 45 травмувалися. Різдвяні колядки на вокзалі. Із будинку на Хмельниччині, де стався вибух, виселили 15 сімей.

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