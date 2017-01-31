Випуск новин за 18:00: Рада Європи розгляне загострення ситуації в Авдіївці
Випуск новин 19:08, сьогодні 58 Читать новость на русском
У випуску новин 31 січня за 18:00 – постійний представник при Раді Європи Дмитро Кулеба повідомив, що завтра Рада Європи розгляне загострення ситуації в Авдіївці.
Також у випуску:
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що у штурмі Авдіївки брали участь кадрові військові регулярної армії Росії.
Президент Петро Порошенко наказав терміново організувати переговори тристоронньої контактної групи у зв’язку з загостренням ситуації в Авдіївці.
Військове телебачення України випустило ролик з порадами, як поводитись під час артилерійських ударів.
Джерело: 24 Канал
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