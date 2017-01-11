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Випуск новин за 18:00: Снігопади на Одещині заблокували кордон

Випуск новин 19:21, сьогодні 51 Читать новость на русском
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У випуску новин 11 січня за 18:00 – Через рясні снігопади на Одещині тимчасово закрито сім пунктів пропуску із Молдовою. Йдеться про південну ділянку молдовсько-українського кордону.

Також у випуску:

Центр міста Чернівців залишився без опалення.

Бойовики захопили медсестру Нацгвардії.

Агенство із запобігання корупції почало велику перевірку чиновників.

У зоні АТО зникли троє українських військових

Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.

Теги: Випуск новин Одеса
Джерело: 24 Канал
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