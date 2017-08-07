Випуск новин за 18:00: Справа Полякова. Вступна кампанія-2017

У випуску новин за 7 серпня станом на 18:00 – нардеп від Народного фронту Максим Поляков не одягне електронний браслет, бо рішення суду вважає незаконним і оскаржуватиме його. Вищі навчальні заклади оприлюднили списки студентів зарахованих на бюджет.

Також у випуску: У Балаклії, що на Харківщині, під час розмінування вибухнув снаряд – саперу відірвало стопу. У Києві з 10 серпня оплачувати стоянку можна буде в паркоматі, через мобільний додаток або ж SMS-повідомленням. Бойовики на Донбасі масово привласнюють покинуте житло і нерухомість.

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