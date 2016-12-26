Випуск новин за 18:00: Світ згадує Джорджа Майкла. Ідентифікували жертву авіакатастрофи Ту-154

У випуску новин 26 грудня станом на 18:00 – у Росії ідентифікували першу жертву авіакатастрофи Ту-154 і вже знайшли уламок літака.

Також у випуску: Бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок. Чим назавжди запам'ятається Джордж Майкл. У Черкасах вимагають зняти з посади нового керівника обласної поліції – Валерія Лютого.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter