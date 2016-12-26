Випуск новин за 18:00: Світ згадує Джорджа Майкла. Ідентифікували жертву авіакатастрофи Ту-154
Випуск новин 19:08, сьогодні 82 Читать новость на русском
У випуску новин 26 грудня станом на 18:00 – у Росії ідентифікували першу жертву авіакатастрофи Ту-154 і вже знайшли уламок літака.
Також у випуску:
Бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.
Чим назавжди запам'ятається Джордж Майкл.
У Черкасах вимагають зняти з посади нового керівника обласної поліції – Валерія Лютого.
Джерело: 24 Канал
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