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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Випуск новин за 19:00: Переслідування кримського вченого. Вшанування пам'яті Нємцова

Випуск новин 20:11, сьогодні 182 Читать новость на русском

У випуску новин 26 лютого за 19:00 – ялтинського вченого Гурія Корнільєва російські служби викликають на бесіду через відмову міняти паспорт.

Також у випуску:

Сьогодні Меджліс відзначає день Кримського опору російським окупантам.

В Києві також вшанували пам'ять Бориса Нємцова.

Українська журналістка загинула в автокатастрофі в Польщі.

Теги: Випуск новин Борис Нємцов Анексія Криму Новини Криму Польща ФСБ
Джерело: 24 Канал
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