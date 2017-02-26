Випуск новин за 19:00: Переслідування кримського вченого. Вшанування пам'яті Нємцова
Випуск новин 20:11, сьогодні 182 Читать новость на русском
У випуску новин 26 лютого за 19:00 – ялтинського вченого Гурія Корнільєва російські служби викликають на бесіду через відмову міняти паспорт.
Також у випуску:
Сьогодні Меджліс відзначає день Кримського опору російським окупантам.
В Києві також вшанували пам'ять Бориса Нємцова.
Українська журналістка загинула в автокатастрофі в Польщі.
Джерело: 24 Канал
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