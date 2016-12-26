Випуск новин за 19:00: Причини аварії російського ТУ-154. Швидкісний потяг до Польщі
Випуск новин 19:58, 25 грудня 257 Читать новость на русском
У випуску новин 25 грудня станом на 19:00 – Швидкісний потяг "Інтерсіті +" здійснив перший рейс із Києва до Польщі. 92 загиблих в авіакатастрофі російського літака. Знайшли тіла лише 12-ох людей.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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