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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Резонансне ДТП. Зірваний режим тиші

Випуск новин 19:58, сьогодні 35 Читать новость на русском
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У випуску новин 24 грудня станом на 19:00 – У ДТП на Запоріжжі загинули 5 осіб, серед них були діти. Проросійські бойовики не дотрималися режиму тиші.

Також у випуску:

Світ готується до святвечора.

НАБУ звинуватили Охендовського.

Патрульні навідалися у Резиденцію Святого Миколая.

Над кордоном з Кримом активізувалась російська авіація.

Ужгород готується до туристичного буму.

Українські військові встановили блок-пост біля Новолуганського.

Ватикан передасть Україні 14 мільйонів євро для допомоги постраждалим від війни.

За кілька хвилин після опівночі бойовики вже порушили режим тиші.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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