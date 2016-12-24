Випуск новин за 19:00: Резонансне ДТП. Зірваний режим тиші

У випуску новин 24 грудня станом на 19:00 – У ДТП на Запоріжжі загинули 5 осіб, серед них були діти. Проросійські бойовики не дотрималися режиму тиші.

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