Випуск новин за 19:00: Вибори в Австрії. Пожежі у Каліфорнії

У випуску новин за 15 жовтня станом на 19:00 – в Австрії завершилося голосування на дострокових виборах у парламент. Життя 40 людей забрали масштабні пожежі у Каліфорнії.

Також у випуску: Легендарний харківський будинок покоління "розстріляного відродження" стане 3D-музеєм. Нові подробиці в розслідуванні Смоленської катастрофи. Кількість загиблих унаслідок теракту в Сомалі зросла до 189 осіб.

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