Випуск новин за 19:00: Вшанування пам'яті героїв Небесної сотні. Стрілянина в Харкові

У випуску новини 22 січня за 19:00 – у Києві на вулиці Грушевського вшановують пам'ять перших героїв Небесної Сотні.

Також у випуску: В ніч на 22 січня невідомі відкрили вогонь з балкону багатоповерхівки у Харкові. Кого саме з нардепів "замовили" російські спецслужби. Чим представники преси не вгодили Трампу вже з перших днів президентства.

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