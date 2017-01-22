Випуск новин за 19:00: Вшанування пам'яті героїв Небесної сотні. Стрілянина в Харкові
Випуск новин 19:58, сьогодні 168 Читать новость на русском
У випуску новини 22 січня за 19:00 – у Києві на вулиці Грушевського вшановують пам'ять перших героїв Небесної Сотні.
Також у випуску:
В ніч на 22 січня невідомі відкрили вогонь з балкону багатоповерхівки у Харкові.
Кого саме з нардепів "замовили" російські спецслужби.
Чим представники преси не вгодили Трампу вже з перших днів президентства.
Джерело: 24 Канал
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