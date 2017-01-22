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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Вшанування пам'яті героїв Небесної сотні. Стрілянина в Харкові

Випуск новин 19:58, сьогодні 168 Читать новость на русском
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У випуску новини 22 січня за 19:00 – у Києві на вулиці Грушевського вшановують пам'ять перших героїв Небесної Сотні.

Також у випуску:

В ніч на 22 січня невідомі відкрили вогонь з балкону багатоповерхівки у Харкові.

Кого саме з нардепів "замовили" російські спецслужби.

Чим представники преси не вгодили Трампу вже з перших днів президентства.

Теги: Київ Харків Випуск новин Небесна сотня Кримінал
Джерело: 24 Канал
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