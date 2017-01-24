Випуск новин за 19:00: Заочне засудження Губарєва. Річниця обстрілу Маріуполя
Випуск новин 20:15, сьогодні 113 Читать новость на русском
В Україні почали судити колишнього ватажка терористів "ДНР". Сьогодні трагічна річниця в російсько-українській війні на Донбасі.
Також у випуску:
У Харкові машина насмерть збила 8-річну дівчинку.
Кандидати на посаду голови Нацполіції пройшли тестування.
Начальник Генштабу Віктор Муженко долучився до флешмобу на підтримку ветеранів АТО.
У НАБУ затримали заступників голови "Укргазвидобування".
У столиці двірник зґвалтував 8-річного хлопчика.
Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію.
Кількість жертв лавини в Італії зросла.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
"Приватбанк" тимчасово обмежив роботу рахунків для юридичних осіб20 грудня 2016 , 12:52 3
Журналісти показали, що залишилось від "Інтера"5 вересня 2016 , 09:36 26
Провал плану дестабілізації став серйозною поразкою Тимошенко, – експерт20 листопада 2016 , 13:00 3
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новин за 21:00: На Донбасі відбувся запеклий бій, є загиблі18 грудня 2016 , 22:04
Коментарі