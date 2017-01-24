Випуск новин за 19:00: Заочне засудження Губарєва. Річниця обстрілу Маріуполя

В Україні почали судити колишнього ватажка терористів "ДНР". Сьогодні трагічна річниця в російсько-українській війні на Донбасі.

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