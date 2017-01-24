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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 19:00: Заочне засудження Губарєва. Річниця обстрілу Маріуполя

Випуск новин 20:15, сьогодні 113 Читать новость на русском

В Україні почали судити колишнього ватажка терористів "ДНР". Сьогодні трагічна річниця в російсько-українській війні на Донбасі.

Також у випуску:

У Харкові машина насмерть збила 8-річну дівчинку.

Кандидати на посаду голови Нацполіції пройшли тестування.

Начальник Генштабу Віктор Муженко долучився до флешмобу на підтримку ветеранів АТО.

У НАБУ затримали заступників голови "Укргазвидобування".

У столиці двірник зґвалтував 8-річного хлопчика.

Порошенко попросив президента Фінляндії посилити тиск на Росію.

Кількість жертв лавини в Італії зросла.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Обстріл Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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