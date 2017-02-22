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МАРШ ГІДНОСТІ ВІТАЛІЙ ЧУРКІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА

Випуск новин за 20:00: Доля Фірташа. Закон про амністію

Випуск новин 21:26, сьогодні 32 Читать новость на русском

У випуску новин 22 лютого за 20:00 – австрійський суд завтра вирішуватиме долю українського олігарха Дмитра Фірташа. У Верховній Раді розблокували підписання закону про амністію учасників АТО.

Також у випуску:

"Марш Гідності" у Києві пройшов без провокацій.

У банку, де головний акціонер президент Порошенко, зберігались гроші сина Януковича.

Перевірка у військових частинах Військово-морських сил.

Інтерв'ю з керівником фракції "Об'єднання "Самопоміч" Олегом Березюком про гроші сина Януковича в банку Порошенка.

Теги: Випуск новин Марш Гідності Дмитро Фірташ Верховна Рада Олег Березюк Петро Порошенко
Джерело: 24 Канал
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