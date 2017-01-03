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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ
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СЕРГІЙ ПАШИНСЬКИЙ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ТЕРАКТ У СТАМБУЛІ

Випуск новин за 20:00: Перепоховання Олександра Олеся. Смерть бійця

Випуск новин 21:10, сьогодні 110 Читать новость на русском
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У випуску новин 3 січня станом на 20:00 – привезти та перепоховати рештки Олександра Олеся готові у Тернополі. У лікарню Дніпра привезли трьох поранених із зони АТО, один боєць помер.

Також у випуску:

У нардепа Сергія Пашинського, який прострелив ногу чоловікові, прокуратура вилучила зброю.

Суд дозволив прокуратурі вилучити у МЗС оригінали "Харківських угод".

Не бойові втрати в зоні АТО.

Скільки в Україні коштує виховати олімпійського чемпіона та чому тренери виїжджають закордон.

У Польщі арештували українця, який збив на смерть двох підлітків.

ГПУ знову просить арештувати Курченка.

Нацбанк обмежує готівкові розрахунки.

В українській армії з’являться американські автомати М16.

Поліцейська місія ОБСЄ має змусити Москву повернути зброю в Росію, – Клімкін.

В Карпатах прогнозують лавинну небезпеку.

Кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен підтримала окупацію Криму Росією.

Феєрверки забруднюють повітря і шкодять здоров’ю, – німецькі вчені.

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Теги: Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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