Випуск новин за 20:00: Перепоховання Олександра Олеся. Смерть бійця

У випуску новин 3 січня станом на 20:00 – привезти та перепоховати рештки Олександра Олеся готові у Тернополі. У лікарню Дніпра привезли трьох поранених із зони АТО, один боєць помер.

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