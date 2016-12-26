Випуск новин за 20:00: Порошенко підписав закон про бюджтет. Піаніст-екстреміст на передовій

У випуску новин 26 грудня станом на 20:00 – Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2017 рік.

Також у випуску: Піаніст-екстреміст зіграв в Авдіївці. Бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок. Чому Прем'єр-міністр Ізраїлю відмовився зустрічатись з українським Прем'єром, На Закарпатті, на залізничній колії, пес два дні прикривав собою іншу травмовану собаку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter