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Випуск новин за 20:00: Порошенко підписав закон про бюджтет. Піаніст-екстреміст на передовій

Випуск новин 21:03, сьогодні 118 Читать новость на русском
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У випуску новин 26 грудня станом на 20:00 – Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2017 рік.

Також у випуску:

Піаніст-екстреміст зіграв в Авдіївці.

Бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.

Чому Прем'єр-міністр Ізраїлю відмовився зустрічатись з українським Прем'єром,

На Закарпатті, на залізничній колії, пес два дні прикривав собою іншу травмовану собаку.

Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Петро Порошенко Бюджет-2017
Джерело: 24 Канал
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