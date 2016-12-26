Випуск новин за 20:00: Порошенко підписав закон про бюджтет. Піаніст-екстреміст на передовій
Випуск новин 21:03, сьогодні 118 Читать новость на русском
У випуску новин 26 грудня станом на 20:00 – Петро Порошенко підписав закон про державний бюджет на 2017 рік.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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