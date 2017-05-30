Випуск новин за 22:00: Інспекція доріг на вертольоті. Заборона для Насірова

У випуску новин за 30 травня станом на 22:00 – прем'єр-міністр Володимир Гройсман проінспектував стан українських доріг у трьох областях на вертольоті. НАБУ відмовило колишньому главі ДФС Роману Насірову у виїзді за кордон.

Також у випуску: Сенат Нідерландів підтримав Угоду про асоціацію України з Євросоюзом. Бойовики так званої "ДНР" відправили полоненого вченого Ігоря Козловського до колонії. З початку доби в зоні АТО загинув один військовий. Ще двоє зазнали поранень. На Україну чекає комунальний колапс? У Києві застрелили екс-директора державного підприємства "Укрспирт".

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