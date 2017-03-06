Випуск новин за 22:00: Нардепи проти голови Солом'янського райсуду. Авдіївка без світла
Випуск новин 23:08, 5 березня 79 Читать новость на русском
У випуску новин 5 березня на 22:00 – кримінальне розслідування проти голови Солом'янського райсуду ініціюватиме група нардепів.
Також у випуску:
Авдіївка знову залишилася без електроенергії.
Солом'янський райсуд столиці заблокували мітингувальники, які вимагають обрати запобіжний захід Насірову.
Детективи НАБУ вимагають письмове пояснення щодо перенесення засідання у справі Насірова.
Доба в зоні АТО.
Джерело: 24 Канал
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