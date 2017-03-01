Випуск новин за 22:00: Посол Великобританії підтримала українських бійців

У випуску новин 28 лютого за 22:00 – посол Великобританії в Україні відтиснулась 22 рази на підтримку ветеранів АТО, таким чином долучившись до популярного флешмобу "22PushUpChallenge".

Також у випуску: У Брюселі вирішують долю безвізу для України. Які українські дороги влада пообіцяла відремонтувати. Терористи планують націоналізацію українських вугільних шахт на території так званих "ЛНР" та "ДНР".

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