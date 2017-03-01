Випуск новин за 22:00: Посол Великобританії підтримала українських бійців
Випуск новин 22:48, 28 лютого 18 Читать новость на русском
У випуску новин 28 лютого за 22:00 – посол Великобританії в Україні відтиснулась 22 рази на підтримку ветеранів АТО, таким чином долучившись до популярного флешмобу "22PushUpChallenge".
Також у випуску:
У Брюселі вирішують долю безвізу для України.
Які українські дороги влада пообіцяла відремонтувати.
Терористи планують націоналізацію українських вугільних шахт на території так званих "ЛНР" та "ДНР".
Джерело: 24 Канал
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