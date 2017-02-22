Випуск новин за 22:00: Революційне відкриття
Випуск новин 22:56, сьогодні 21 Читать новость на русском
У випуску новин 22 лютого за 22:00 – NASA заявило про відкриття семи планет, схожих на Землю і на яких може бути життя.
Також у випуску:
Роковини трагічного маршу.
У банку, де головний акціонер президент Порошенко, зберігались гроші сина Януковича.
Андрій Артеменко має намір презентувати так званий "мирний план для України" перед американськими конгресменами та сенаторами.
Подробиці у справі Фірташа.
Джерело: 24 Канал
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