Випуск новин за 22:00: Революційне відкриття

У випуску новин 22 лютого за 22:00 – NASA заявило про відкриття семи планет, схожих на Землю і на яких може бути життя.

Також у випуску: Роковини трагічного маршу. У банку, де головний акціонер президент Порошенко, зберігались гроші сина Януковича. Андрій Артеменко має намір презентувати так званий "мирний план для України" перед американськими конгресменами та сенаторами. Подробиці у справі Фірташа.

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