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Випуск новин за 22:00: Революційне відкриття

Випуск новин 22:56, сьогодні 21 Читать новость на русском

У випуску новин 22 лютого за 22:00 – NASA заявило про відкриття семи планет, схожих на Землю і на яких може бути життя.

Також у випуску:

Роковини трагічного маршу.

У банку, де головний акціонер президент Порошенко, зберігались гроші сина Януковича.

Андрій Артеменко має намір презентувати так званий "мирний план для України" перед американськими конгресменами та сенаторами.

Подробиці у справі Фірташа.

Теги: NASA Випуск новин Дмитро Фірташ Андрій Артеменко
Джерело: 24 Канал
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