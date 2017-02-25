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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Випуск новин за 23:00: Бійка в вінницькій мерії. Затримання радника Ющенка

Випуск новин 00:17, сьогодні 31 Читать новость на русском

У випуску новин 24 лютого за 23:00 – у мерії Вінниці бійка прямо у сесійній залі.

Також у випуску:

Віденська поліція затримала колишнього радника президента Віктора Ющенка Ареса Юсефа.

Скандал у Міноборони. Там волонтери влаштували демарш.

Терористи "ДНР" захопили безпілотник ОБСЄ.

Теги: Випуск новин Волонтери Новини Донецька Австрія Міністерство оборони України
Джерело: 24 Канал
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