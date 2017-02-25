Випуск новин за 23:00: Бійка в вінницькій мерії. Затримання радника Ющенка
Випуск новин 00:17, сьогодні 31 Читать новость на русском
У випуску новин 24 лютого за 23:00 – у мерії Вінниці бійка прямо у сесійній залі.
Також у випуску:
Віденська поліція затримала колишнього радника президента Віктора Ющенка Ареса Юсефа.
Скандал у Міноборони. Там волонтери влаштували демарш.
Терористи "ДНР" захопили безпілотник ОБСЄ.
Джерело: 24 Канал
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