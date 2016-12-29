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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Випуск новин за 23:00: Доступна горілка у Росії

Випуск новин 00:18, сьогодні 20 Читать новость на русском
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У випуску новин 28 грудня станом на 23:00 – Горілку в Росії хочуть зробити доступнішою для більшості населення і знизити її вартість.

Також у випуску:

Львів'янка Ганна Музичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахів.

Бойовики стягнули "Гради" до району Світлодарської дуги.

Дідусь у Дніпрі забув 80 тисяч гривень у супермаркеті.

Смертельна аварія у Харкові.

Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА.

У Херсоні попрощалися з Андрієм Байбузом, який загинув у боях на Світлодарській дузі.

Теги: Новини Росії Випуск новин алкоголь
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