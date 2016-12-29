Випуск новин за 23:00: Доступна горілка у Росії
Випуск новин 00:18, сьогодні 20 Читать новость на русском
У випуску новин 28 грудня станом на 23:00 – Горілку в Росії хочуть зробити доступнішою для більшості населення і знизити її вартість.
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