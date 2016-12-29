Випуск новин за 23:00: Доступна горілка у Росії

У випуску новин 28 грудня станом на 23:00 – Горілку в Росії хочуть зробити доступнішою для більшості населення і знизити її вартість.

Також у випуску: Львів'янка Ганна Музичук стала чемпіонкою світу зі швидких шахів. Бойовики стягнули "Гради" до району Світлодарської дуги. Дідусь у Дніпрі забув 80 тисяч гривень у супермаркеті. Смертельна аварія у Харкові. Польські дипломати закликають українців не святкувати 75 річницю УПА. У Херсоні попрощалися з Андрієм Байбузом, який загинув у боях на Світлодарській дузі.

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