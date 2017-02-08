Випуск новин за 23:00: Що відомо про майбутнього голову Нацполіції
Випуск новин 00:50, сьогодні 12 Читать новость на русском
У випуску новин 7 лютого станом на 23:00 годину – Арсен Аваков визначився з кандидатом на посаду глави Нацполіції.
Також у випуску:
Посла Німеччини викликали на розмову у МЗС України.
Чому правоохоронці накинулися на учасників блокади.
Негода в Україні не зупиняється – аншлаги в травмпунктах та рекордна кількість ДТП.
Народному депутату Олегу Ляшку анулювали візу в Сполучені Штати.
У Верховній Раді засудили висловлювання німецького дипломата про вибори в ОРДЛО.
Касові збори українського мультфільму "Микита Кожум'яка".
Українське МЗС провело бесіду з послом Німеччини.
Джерело: 24 Канал
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