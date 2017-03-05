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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Випуск новин за 23:00: Скандал в суді. Новини з фронту

Випуск новин 23:58, 4 березня 79 Читать новость на русском

У випуску новин 4 березня на 23:00 – вночі у Солом'янському суді столиці очільнику ДФС Роману Насірову обирають запобіжний захід, попри стан підозрюваного. Адвокати Насірова вимагають перенести слухання, проте співробітники НАБУ стверджують, що в цьому немає сенсу.

Також у випуску:

За минулу добу на фронті поранили двох українських військових.

На Волині з отруєнням госпіталізували 20 школярів.

Чому в українських чиновників після затримання часто несподівано виявляють недуги.

Епопея з Насіровим: як головного фіскала країни перевозили із лікарні в лікарню.

На Львівщині попрощалися з вісьмома гірниками, які загинули на шахті "Степова".

Теги: Затримання Насірова Роман Насіров Війна на Донбасі Випуск новин отруєння Вибух на шахті на Львівщині
Джерело: 24 Канал
Новини за 4 березня
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