Випуск новин за 23:00: Скандал в суді. Новини з фронту

У випуску новин 4 березня на 23:00 – вночі у Солом'янському суді столиці очільнику ДФС Роману Насірову обирають запобіжний захід, попри стан підозрюваного. Адвокати Насірова вимагають перенести слухання, проте співробітники НАБУ стверджують, що в цьому немає сенсу.

Також у випуску: За минулу добу на фронті поранили двох українських військових. На Волині з отруєнням госпіталізували 20 школярів. Чому в українських чиновників після затримання часто несподівано виявляють недуги. Епопея з Насіровим: як головного фіскала країни перевозили із лікарні в лікарню. На Львівщині попрощалися з вісьмома гірниками, які загинули на шахті "Степова".

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