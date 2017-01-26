Випуск новин за 23:00: Трамп будує стіну. Елітні автокрадії

У випуску новин 25 січня за 23:00 годину – Дональд Трамп починає боротьбу з мігрантами – своїм указом він дозволив будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Нацполіція затримала викрадачів автівок преміям-класу, чиїми жертвами стали і високопосадовці.

Також у випуску: У Биківні осквернили меморіал загиблим від рук НКВС українцям та полякам. Бойовики з "Градів" обстріляли Красногорівку, що на Донеччині. Вони випустили по мирних мешканцях щонайменше 4 ракети. На лінії розмежування загинув мирний житель. ПАРЄ схвалила резолюцію щодо ситуації з демократичними інститутами в Україні. На Донеччині троє дітей при живих батьках жили у холоді, бруді та без медичної допомоги. МЗС Польщі вимагає скасувати заборону на в’їзд до України меру Перемишля.

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