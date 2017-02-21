Випуск новин за 23:00: Виключення Артеменка з партії. Альтернатива "групам смерті"

У випуску новин 20 лютого станом на 23:00 – Андрія Артеменка виключили з фракції "Радикальної партії" і вимагають скласти депутатський мандат.

Також у випуску: Двоє студентів з Придністров'я створили альтернативу смертельній грі "Синій кит". Нагадаю, прем'єр-міністр закликає активістів та учасників блокади ОРДЛО сісти за стіл переговорів. На Майдані Незалежності активісти торгової блокади з непідконтрольними територіями знову зібрали віче.

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