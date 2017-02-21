Випуск новин за 23:00: Виключення Артеменка з партії. Альтернатива "групам смерті"
Випуск новин 00:06, сьогодні 157 Читать новость на русском
У випуску новин 20 лютого станом на 23:00 – Андрія Артеменка виключили з фракції "Радикальної партії" і вимагають скласти депутатський мандат.
Також у випуску:
Двоє студентів з Придністров'я створили альтернативу смертельній грі "Синій кит".
Нагадаю, прем'єр-міністр закликає активістів та учасників блокади ОРДЛО сісти за стіл переговорів.
На Майдані Незалежності активісти торгової блокади з непідконтрольними територіями знову зібрали віче.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Коментарі
- vkontakte
В Києві відгримів парад: ефектні фото військових та потужної техніки24 серпня 2016 , 14:32 70
Командир "морських котиків" загинув у зоні АТО6 вересня 2016 , 15:17 80
Журналістка приголомшила мережі захмарними цінами у Криму15 лютого , 11:26
Підсумковий випуск новин за 21:00: Скандал навколо "1+1". Трагедія у Києві29 грудня 2016 , 21:56
Підсумковий випуск новини за 21:00: Сутички в Києві. "Групи смерті"19 лютого , 22:32