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Випуск новин за 23:00: Зіткнення українській військових з бойовиками поблизу Широкиного

Випуск новин 23:46, 26 грудня 137 Читать новость на русском
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У випуску новин 26 грудня станом на 23:00 – українським військовим довелося відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного. Проросійські бойовики тричі стріляли по цьому селу з танків.

Також у випуску:

Бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок.

Україна й Ізраїль домовились, як надалі покращуватимуть дипломатичні відносини, після антиізраїльської резолюції на Радбезі ООН.

На Закарпатті, на залізничній колії, пес два дні прикривав собою травмовану сестру.

На місці катастрофи російського Ту-154 у Чорному морі рятувальники знайшли ще два тіла.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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