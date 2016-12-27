Випуск новин за 23:00: Зіткнення українській військових з бойовиками поблизу Широкиного
Випуск новин 23:46, 26 грудня 137 Читать новость на русском
У випуску новин 26 грудня станом на 23:00 – українським військовим довелося відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного. Проросійські бойовики тричі стріляли по цьому селу з танків.
Також у випуску:
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Джерело: 24 Канал
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