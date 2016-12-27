Випуск новин за 23:00: Зіткнення українській військових з бойовиками поблизу Широкиного

У випуску новин 26 грудня станом на 23:00 – українським військовим довелося відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного. Проросійські бойовики тричі стріляли по цьому селу з танків.

Також у випуску: Бойовики готові передати Україні через Надію Савченко двох полонених жінок. Україна й Ізраїль домовились, як надалі покращуватимуть дипломатичні відносини, після антиізраїльської резолюції на Радбезі ООН. На Закарпатті, на залізничній колії, пес два дні прикривав собою травмовану сестру. На місці катастрофи російського Ту-154 у Чорному морі рятувальники знайшли ще два тіла.

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