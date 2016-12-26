Вірити чи не вірити: скільки обіцянок виконав Порошенко
22:20, сьогодні 1362 Читать новость на русском
За 2016 рік Петро Порошенко виконав лише 22% своїх обіцянок – тобто кожну п'яту.
У 2016 році гарант конституції виконав 29 своїх зобов'язань, 16 натомість – провалив.
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Серед найголовніших перемог: позбавити суддів абсолютного імунітету, відкритий доступ до статків можновладців, а також збільшення контактної армії.
Серед невиконаних – 10 гривень за долар, енергонезалежність за 2 роки, а також сумнозвісний безвізовий режим.
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Джерело: 24 Канал
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