Вірити чи не вірити: скільки обіцянок виконав Порошенко

За 2016 рік Петро Порошенко виконав лише 22% своїх обіцянок – тобто кожну п'яту.

У 2016 році гарант конституції виконав 29 своїх зобов'язань, 16 натомість – провалив. Читайте також: Образ Тимошенко увійшов у культуру тюремних татуювань Серед найголовніших перемог: позбавити суддів абсолютного імунітету, відкритий доступ до статків можновладців, а також збільшення контактної армії. Серед невиконаних – 10 гривень за долар, енергонезалежність за 2 роки, а також сумнозвісний безвізовий режим. Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

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