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Вірити чи не вірити: скільки обіцянок виконав Порошенко

22:20, сьогодні 1362 Читать новость на русском
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За 2016 рік Петро Порошенко виконав лише 22% своїх обіцянок – тобто кожну п'яту.

У 2016 році гарант конституції виконав 29 своїх зобов'язань, 16 натомість – провалив.

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Серед найголовніших перемог: позбавити суддів абсолютного імунітету, відкритий доступ до статків можновладців, а також збільшення контактної армії.

Серед невиконаних – 10 гривень за долар, енергонезалежність за 2 роки, а також сумнозвісний безвізовий режим.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

Теги: Вєсті.UA. Фокус Петро Порошенко Безвізовий режим Курси валют
Джерело: 24 Канал
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