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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Вітчим до смерті забив доньку, сказавши, що на неї впав телевізор

10:46, сьогодні 195 Читать новость на русском

У Харкові вітчим до смерті побив 6-річну доньку. лікарям він сказав, що на дитину впав телевізор. 27-річного чоловіка вже затримали.

Батьки загиблої дівчинки викликали швидку. Лікарям розповіли, що трагедія трапилась коли, дівчинка була сама у кімнаті. Зі слів вітчима, дитина випадково потягнула на себе телевізор. Однак, медик з'ясували інше.

Згодом з'ясувалось, що вітчим побив дівчинку ще за два дні до її смерті. До лікарів батьки не звертались. Тож увесь цей час, дитина страждала від перитоніту. За попередніми висновками судмедекспертів, у дівчинки були розтрощені внутрішні органи.

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У подружжя є і спільна дитина – дворічна дівчинка. За словами матері, чоловік постійно бив її та доньок. Але через скруту, йти від чоловіка жінка боялася. Двері будинку, де сталася трагедія, журналістам ніхто не відчинив. Сусіди про горе-подружжя майже нічого не знають.

Наразі вітчим під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Слідство також встановлює причетність до трагедії матері.

Теги: Україна Кримінал Харків
Джерело: 24 Канал
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