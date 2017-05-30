Військовий здивував непересічним вчинком: опублікували відео

Під час складання присяги солдат Віськової академії Одеси Юрій Кушнір освідчився коханій, дівчина погодилася на пропозицію солдата.

Про це повідомляє "Військове телебачення України".

Як розповів начальник Військової академії Олег Гуляк, хлопець дуже хотів зробити пропозицію руки й серця саме перед своїми побратимами.

"Він хотів це зробити саме перед своїми побратимами, і, як він сказав, перед усім народом. Це дуже приємна подія", – сказав командир.

Читайте також: Британцям не показали романтичне освідчення на Євробаченні – глядачі лютують