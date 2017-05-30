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Військовий здивував непересічним вчинком: опублікували відео

12:43, сьогодні 1374 Читать новость на русском
Освідчення на плацу
Освідчення на плацу / Кадр з відео

Під час складання присяги солдат Віськової академії Одеси Юрій Кушнір освідчився коханій, дівчина погодилася на пропозицію солдата.

Про це повідомляє "Військове телебачення України".

Як розповів начальник Військової академії Олег Гуляк, хлопець дуже хотів зробити пропозицію руки й серця саме перед своїми побратимами.

"Він хотів це зробити саме перед своїми побратимами, і, як він сказав, перед усім народом. Це дуже приємна подія", – сказав командир.

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Теги: Україна Збройні Сили України
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