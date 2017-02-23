Влада Авдіївки попросила припинити надсилати в місто гуманітарну допомогу

Влада Авдіївки подякувала українцям за одяг і продукти, які у вигляді гуманітарної допомоги доставляли в місто під час загострення воєнної ситуації.

На даний момент місту не вистачає будівельних матеріалів для відновлення пошкодженого житла, пише "ТСН". Продуктові набори вже отримали близько 70% жителів Авдіївки, але на складах залишаються тонни води, кілограми цукерок, мішки з овочами та крупами. Набори, роздані городянам, складаються з печива, макаронів, консервів, чаю та варення. Консервацію не додають - у жителів Авдіївки вистачає й своїх запасів,

– повідомило керівництво міста. Читайте також: Український військовий зник безвісти дорогою до Авдіївки