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Влада Закарпаття відзвітувала про боротьбу зі снігопадом

14:53, сьогодні 204 Читать новость на русском
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На Закарпатті після снігопаду повністю відновили рух на дорогах державного значення.

Окрім того, вантажівкам знову дозволили проїзд через гірські перевали.

Також сьогодні вночі через засніжені дороги у заторах на Закарпатті стояли кілька сотень фур. Минулої доби в чотирьох районах області на дороги зійшли лавини. У машинах застрягли більше 10-ти людей. Усіх уже звільнили.

Наразі через снігову лавину залишаються заблокованими чотири машини з пасажирами. Утім, рятувальники вже вирушили їм на допомогу.

Неподалік є пост гідрометеослужби, будинок інтернату, вони були відселені в теплі приміщення. Незабаром їх буде звільнено,
– розповів начальник ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак.

Нагадаємо, через потужні снігопади на Закарпатті був обмежений рух транспорту.

Теги: Україна Негода в Україні Новини Закарпаття
Джерело: 24 Канал
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