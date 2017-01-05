Влада Закарпаття відзвітувала про боротьбу зі снігопадом

На Закарпатті після снігопаду повністю відновили рух на дорогах державного значення.

Окрім того, вантажівкам знову дозволили проїзд через гірські перевали.

Також сьогодні вночі через засніжені дороги у заторах на Закарпатті стояли кілька сотень фур. Минулої доби в чотирьох районах області на дороги зійшли лавини. У машинах застрягли більше 10-ти людей. Усіх уже звільнили.

Наразі через снігову лавину залишаються заблокованими чотири машини з пасажирами. Утім, рятувальники вже вирушили їм на допомогу.

Неподалік є пост гідрометеослужби, будинок інтернату, вони були відселені в теплі приміщення. Незабаром їх буде звільнено,

– розповів начальник ДСНС у Закарпатській області Роман Гудак.

Нагадаємо, через потужні снігопади на Закарпатті був обмежений рух транспорту.