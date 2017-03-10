Власник "Київстару" хоче продати вежі в Україні, – ЗМІ

Телекомунікаційна мережа VimpelCom, яка володіє мобільним оператором "Київстар", планує продати 12 тисяч веж для розміщення телеком-інфраструктури, розташованих в Україні, Казахстані, Грузії та Вірменії.

Про це пише британське видання "TMT Finance" з посиланням на власні джерела, передає "Інтерфакс-Україна".

Як відомо, процес продажу веж у Євразії триває вже кілька місяців – інвестиційний меморандум отримали претенденти на купівлю ще у січні. Серед потенційних покупців – стратегічні і фінансові інвестори з Європи та Азії.

Компанія планує продати всі чотири активи одному покупцю. Але VimpelCom не виключає можливості продажу з різними комбінаціями активів. Зокрема, готові розглянути і купівлю портфеля веж в окремо взятій країні.

Монетизація інфраструктури веж закладена у стратегії трансформації Vimpelcom, адже компанія планує з традиційного телеком-оператора перетворитись у digital-провайдера.

Нагадаємо, раніше телекомунікаційний оператор VimpelCom, який володіє мобільним оператором "Київстар", заявив, що планує змінити назву.