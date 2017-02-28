Власник "Київстару" змінює назву

Телекомунікаційний оператор , який володіє мобільним оператором "Київстар", – VimpelCom – планує змінити назву.

Компанія має намір змінити назву на VEON, про це повідомляється на офіційному сайті VimpelCom.

Окрім того, таку ж назву отримає та інтернет-платформа, яку оператор має намір презентувати в ході Всесвітнього мобільного конгресу в Барселоні.

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У компанії відзначають, що разом зі зміною назви для клієнтів передбачена низка нововведень.

При цьому в компанії відзначили, що ребрендинг дочірніх компаній, у тому числі "Київстару", не запланований.