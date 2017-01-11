Водій на вантажівці розтрощив житловий будинок: з’явилися фото

На Житомирщині водій вантажівки в'їхав в житловий будинок і серйозно пошкодив його.

Про це повідомляє Управління безпеки дорожнього руху Нацполіції.

ДТП сталася в селі Хажин Бердичівського району.

У поліції розповіли, що водій вантажного автомобіля не впорався з керуванням та в’їхав у житловий будинок.

На щастя, обійшлося без постраждалих. Проте авто та будинок зазнати серйозних пошкоджень.





Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини події.

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