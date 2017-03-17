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Волонтер порахував, що можна було би купити за заставу Насірова

06:44, сьогодні 1818 Читать новость на русском
Військовий тепловізор
Військовий тепловізор / Фото з Facebook

Волонтер і засновник проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега порахував, що можна було би придбати для української армії за суму застави для Романа Насірова.

Для того, щоб відсторонений очільник ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО його дружина за три дні назбирала на заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.

Розмір застави став рекордоним, серед тих, які вносили українські чиновники.

На своїй сторінці у Facebook волонтер Віталій Дейнега відзначив, що на цю суму можна було би купити 1200 тепловізорів, або 100 надсучасних безпілотників чи пригнати 250 реанімобілів з повним обладнанням на передову.

Читайте також: Любляча дружина і третє чудо: реакція соцмереж на звільнення Насірова з СІЗО

Теги: Україна Роман Насіров гроші Волонтери СІЗО
Джерело: 24 Канал
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