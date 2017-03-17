Волонтер порахував, що можна було би купити за заставу Насірова

Волонтер і засновник проекту "Повернись живим" Віталій Дейнега порахував, що можна було би придбати для української армії за суму застави для Романа Насірова.

Для того, щоб відсторонений очільник ДФС Роман Насіров вийшов з СІЗО його дружина за три дні назбирала на заставу в розмірі 100 мільйонів гривень.