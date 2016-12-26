Волонтери провели зворушливу акцію у центрі Києва

На всеукраїнській акції "Різдвяна свічка" збирають гроші для дітей із малозабезпечених родин.

Міжнародний благодійний фонд "Карітас України" запустив всеукраїнський флешмоб "Різдвяна свічка".

В центрі Києва активісти співають колядки і продають свічки. Це ручна робота, їх виготовили люди з особливими потребами – підопічні благодійного фонду "Карітас Україна".

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Кожен може придбати цю свічку. Усі гроші підуть на допомогу дітям із малозабезпечених родин, сиротам та переселенцям, які постраждали у зоні АТО під час бойових дій.

Акцію різдвяна свічка проводять уже 14 років поспіль. Вона проходить одночасноу кількох містах України, зокрема, у Львові, Одесі, Маріуполі, Полтаві та Краматорську.