Волонтерка назвала негативну сторону блокади

Служба безпеки має пояснити громадськості, кому і за якими правилами вони видають дозволи на торгівлю з окупованими територіями.

Таку думку висловила у коментарі сайту "24" волонтерка та координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

"У нас є війна, а тут відбувається торгівля за незрозумілих схемах. Якщо дозволяти торгувати з окупованими територіями, то це має відбуватися прозоро та без махінацій", – зазначила волонтерка.

Вона також вважає, що такі важливі економічні питання не має приймати виключно Антитерористичний центр СБУ, як це є наразі.

Незрозуміло яким бізнесменам і на яких підставах дозволять торгувати з окупованими територіями,

– сказала Решетилова.

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Волонтерка переконана, що блокадою такі питання вирішити не вдасться. На її думку, є негативна сторона блокади, яка полягає у розриві економічних зв'язків з тимчасово окупованими районами Донбасу.

"Якщо ми відрізаємо економічні зв'язки з окупованими територіями, то їхня економіка почне переорієнтацію на Росію. Ми дедалі більше від них віддалятимемося і як ми їх збираємось повертати?" – зазначила вона.

Нагадаємо, 13 березня поліція і СБУ розігнала 16 редут блокувальників, який перекривав залізничне сполучення з тимчасово окупованими територіями на ділянці Костянтинівка – Ясинувата. За інформацією прихильників блокади, в Костянтинівці силовики очікують прибуття активістів і планують перешкодити їх приїзду на редут в Кривому Торці.

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