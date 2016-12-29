Вєсті Кремля. Нащадки Чінгісхана проти Путіна. Колхози повертаються

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – в Росії з кожним роком залишається все менше і менше друзів, а ті, що залишилися, тільки і дивляться, коли Москва послизнеться, щоб встромити ножа в спину. Ностальгія за Радянським Союзом сягнула в Росії небаченого розмаху.

Також у випуску: Остаточний термін здачі найбільш тривалого довгобуду Росії "Зеніт-Арену", яку мали здати в експлуатацію ще в 2009-му, знову перенесли. 81-річна москвичка врятувала онуку від чорної магії за 8 мільйонів рублів.

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