Вєсті Кремля. Нащадки Чінгісхана проти Путіна. Колхози повертаються
Вєсті Кремля 01:25, сьогодні 129 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – в Росії з кожним роком залишається все менше і менше друзів, а ті, що залишилися, тільки і дивляться, коли Москва послизнеться, щоб встромити ножа в спину. Ностальгія за Радянським Союзом сягнула в Росії небаченого розмаху.
Також у випуску:
Остаточний термін здачі найбільш тривалого довгобуду Росії "Зеніт-Арену", яку мали здати в експлуатацію ще в 2009-му, знову перенесли.
81-річна москвичка врятувала онуку від чорної магії за 8 мільйонів рублів.
Джерело: 24 Канал
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