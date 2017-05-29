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Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії

Вєсті Кремля 23:52, сьогодні 8 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – історії тисячолітньої давнини сучасних росіян нічого не вчать, тому православні християни "затіяли" новий хрестовий бій проти невірної музики. Доблесні російські правоохоронці зуміли ліквідувати найстрашнішу терористичну загрозу, а саме – юного хлопчика, що цитував класика світової літератури.

Також у випуску:

В Кремлі виділили кругленьку суму на "нового" Дмитра Кисєльова.

Російські вчені знайшли чорну діру в межах країни.

Історія про жорстоку російську фею.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Москва релігія
Джерело: 24 Канал
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