Вєсті Кремля. Православна хода проти хіп-хопу. Юний Гамлет у Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" – історії тисячолітньої давнини сучасних росіян нічого не вчать, тому православні християни "затіяли" новий хрестовий бій проти невірної музики. Доблесні російські правоохоронці зуміли ліквідувати найстрашнішу терористичну загрозу, а саме – юного хлопчика, що цитував класика світової літератури.

Також у випуску: В Кремлі виділили кругленьку суму на "нового" Дмитра Кисєльова. Російські вчені знайшли чорну діру в межах країни. Історія про жорстоку російську фею.

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