Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні "Газпрому"

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25.05 – Володимир Путін, попри певні сумніви, також має звичайні людські мрії, і всі можливості її досягнення беруться до уваги. "Газпром" знімає рекламу в стилі "Світ коней".

Також у випуску: Багатофункціональність російського стяга. Учні російської школи мають унікальну нагоду зануритись у соціальні реалії Середньовіччя.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter