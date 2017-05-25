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Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні "Газпрому"

Вєсті Кремля 22:31, сьогодні 155 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 25.05 – Володимир Путін, попри певні сумніви, також має звичайні людські мрії, і всі можливості її досягнення беруться до уваги. "Газпром" знімає рекламу в стилі "Світ коней".

Також у випуску:

Багатофункціональність російського стяга.

Учні російської школи мають унікальну нагоду зануритись у соціальні реалії Середньовіччя.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії Газпром Володимир Путін релігія
Джерело: 24 Канал
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