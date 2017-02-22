Вєсті Кремля. Секретний план російської армії. Хто зачепив его Путіна
Вєсті Кремля 20:59, сьогодні 417 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 22.02 – міністр оборони Росії Сергій Шойгу під час виступу в Держдумі проговорився про секретний план російської армії. Вожді минулого так зачепили его Путіна, що той готовий стерти з лиця землі будь-які спогади про них.
Також у випуску:
Повстання "майжероботів" у Пермі.
Хто хоче загнати увесь світ у шістдесяті – в період Карибської кризи.
Джерело: 24 Канал
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