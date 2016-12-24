Вєсті Кремля. Слівкі. "Гімноспів" в Росії. Гіркін шукає себе в Каліфорнії
Вєсті Кремля 22:16, сьогодні 119 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 грудня – через невдале виконання гімну хокей перестав бути гордістю Росії. Ігор Гіркін схоже довго без роботи не сидітиме і спробує зачепитися за посаду у Каліфорнії.
Також у випуску:
Найбезглуздіше витрачання коштів в сучасній історії Росії.
Новоспечених росіян невдовзі побільшає.
Загадкова російська душа відправиться підкоряти Місяць.
Як сумують російські комуністи за Сталіним.
Що не так з московською ялинкою.
Джерело: 24 Канал
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