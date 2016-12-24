Вєсті Кремля. Слівкі. "Гімноспів" в Росії. Гіркін шукає себе в Каліфорнії

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 грудня – через невдале виконання гімну хокей перестав бути гордістю Росії. Ігор Гіркін схоже довго без роботи не сидітиме і спробує зачепитися за посаду у Каліфорнії.

Також у випуску: Найбезглуздіше витрачання коштів в сучасній історії Росії. Новоспечених росіян невдовзі побільшає. Загадкова російська душа відправиться підкоряти Місяць. Як сумують російські комуністи за Сталіним. Що не так з московською ялинкою.

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