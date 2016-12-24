Вєсті Кремля. Слівкі. Православний парк. Туманні перспективи Кадирова
Вєсті Кремля 23:09, сьогодні 50 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 грудня – в пам'ять про блокаду Ленінграда, яка забрала десятки тисяч життів, збирались звести меморіальний комплекс. Але знайшовся важливіший проект. Які зміни чекають на Чечню і Кадирова.
Також у випуску:
Підсумкове "кхе-кхе" Путіна.
Як у Тамбові прикривали "срамоту" хустками.
Корпоратив-мордобій мурманських снігуроньок.
Джерело: 24 Канал
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