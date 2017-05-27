Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів
Вєсті.UA 20:02, сьогодні 411 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 27.05 – Олександр Вілкул став таким бідним, що довелось продати літак. Чим тільки не займаються депутати у свій робочий час у Верховній Раді.
Також у випуску:
Найграндіозніша в Україні спецоперація виявилась досить сумнівною.
Сім'я Порошенка досі намагається "відмитись" від витівки сина.
Найважливіша для Тимошенко тема: болить, ниє і пече.
Як жителі південно-східних областей сприймають радіомовлення українською мовою.
ЗновуЗрада: у Верховній Раді досі можна заходити на заборонені Порошенком сайти.
Завчасно перекручена пропаганда здатна зламати мізки навіть своїм адептам.
Джерело: 24 Канал
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