Вєсті UA. Жир. Вілкул на межі бідності. Хворі смаки депутатів

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 27.05 – Олександр Вілкул став таким бідним, що довелось продати літак. Чим тільки не займаються депутати у свій робочий час у Верховній Раді.

Також у випуску: Найграндіозніша в Україні спецоперація виявилась досить сумнівною. Сім'я Порошенка досі намагається "відмитись" від витівки сина. Найважливіша для Тимошенко тема: болить, ниє і пече. Як жителі південно-східних областей сприймають радіомовлення українською мовою. ЗновуЗрада: у Верховній Раді досі можна заходити на заборонені Порошенком сайти. Завчасно перекручена пропаганда здатна зламати мізки навіть своїм адептам.

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