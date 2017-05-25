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МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Вєсті.UA. Антикорупційне безумство. "Еротика" в Раді

Вєсті.UA 19:19, сьогодні 329 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25.05 – в Україні провели масштабну, але безглузду антикорупційну спецоперацію. Іноді в голові не вкладається, чим займаються окремі депутати у Верховній Раді

Також у випуску:

Парубій здивував своїм ставленням до "національних ідей".

Відтепер 75% телерадіоорганізацій здійснюватимуться українською мовою.

Як дивитися російські ЗМІ, щоб отримувати від цього задоволення.

Теги: Корупція Вєсті.UA Верховна Рада Андрій Парубій
Джерело: 24 Канал
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