Вєсті.UA. Антикорупційне безумство. "Еротика" в Раді

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 25.05 – в Україні провели масштабну, але безглузду антикорупційну спецоперацію. Іноді в голові не вкладається, чим займаються окремі депутати у Верховній Раді

Також у випуску: Парубій здивував своїм ставленням до "національних ідей". Відтепер 75% телерадіоорганізацій здійснюватимуться українською мовою. Як дивитися російські ЗМІ, щоб отримувати від цього задоволення.

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